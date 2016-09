Dennis Lehane: “Ein letzter Drink”

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Der Roman beschreibt den knallharten Alltag der beiden Detektive, die Kopf und Kragen riskieren und dabei zunehmend Menschen begegnen, die keine Moral mehr kennen und deren Leben von Bösartigkeit und Gehässigkeit geprägt ist. Es geht um die immer wiederkehrenden Geschichten von Arm gegen Reich, Schwarz gegen Weiß, Macht gegen Ohnmacht. Es geht auch um Politiker, die eigentlich Kindesmissbrauch bekämpfen sollten, aber selber so verderbt sind, dass sie sich an kleinen Kindern sexuell befriedigen. Es wird brutal gemordet und viel gestorben. Der Roman ist harter Stoff.

Patrick Kenzie und Angela Gennaro betreiben gemeinsam eine Detektei in Dorchester, einem Viertel von Boston, in dem eher wenig betuchte Menschen wohnen und Kriminalität an der Tagesordnung ist. Sie sind ein gutes Team und würden immer für einander einstehen.

