Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Polo trifft sich nach der Schule häufig mit dem Vater auf dessen Putzstellen. Dann sammelt er beispielsweise ausgefallene Worte in einer Bibliothek und erweitert so seinen Wortschatz. Vater und Sohn bilden eine innige Gemeinschaft. Mit dem Vater kann Polo alles bereden, auch, dass er das Gefühl hat, sein Glied sei zu klein. Bei seinem Vater stößt er immer wieder auf viel Verständnis und erhält die Zuwendung, die er braucht. Als Polo schließlich mit viel Trickserei das Abitur besteht, ist der Vater mächtig stolz und schenkt ihm einen großen Geldbetrag, den er sich über Jahre vom Munde abgespart hat.

Paul, vom Vater Polo genannt, ist Sohn einer Migrantenfamilie in Frankreich. Seine Mutter ist gelähmt und schaut den ganzen Tag fern oder spielt Sudoku. Den heimischen Herd hat Polos Vater “runter gesägt”, so dass die Mutter hin und wieder Crèpes backen oder die Lieblingsravioli aus der Dose aufwärmen kann. Der Vater und Ernährer der Familie arbeitet für eine Putzfirma, die durch ständigen Wechsel auch für die Zerstreuung der Angestellten sorgt. Alle zwei Monate ändert sich der Einsatzort, wechselt von einer Bibliothek zu einem Gemeindesaal, einem Nachtclub oder zu Büroräumen.

Search