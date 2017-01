Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Wieder in Berlin angekommen, wird Marla von ihrer Mitbewohnerin in der WG umsorgt, indem sie ihr eine heiße Suppe kocht. Marla erkennt schließlich, das das Laben zu kurz ist, um sich ohne Anstrengung treiben zu lassen, und dass es auf Höhe des Herzens eine Verbindung gibt, die man erst einmal freilegen muss, um mit jemandem befreundet sein zu können.

Marla ist zum Studium von ihrem kleinen Dorf nach Berlin gezogen. Dort versucht sie, sich irgendwie über Wasser zu halten. Die Einsamkeit, die sie in eine unendliche Traurigkeit gestürzt hat, dringt förmlich durch die Buchseiten in die Seele des Lesers. Über das Internet sucht sie Kontakte, trifft sich mit Männern und Jungs, die sich ebenso ziellos durch die Stadt treiben lassen wie sie selbst. Sex, Drogen und Alkohol betäuben kurzfristig das Gefühl der Leere, die die einsamen jungen Menschen umgibt. Alle sind sie bindungsunfähig, obwohl sie große Sehnsucht nach “Irgendetwas” verspüren. Nach Liebe, nach Halt, nach einem Lebensinhalt, einem erfüllenden Studienfach und Beruf.

