Mario Vargas Llosa: “Die Enthüllung”

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Soweit der Einstieg in Llosas Roman “Die Enthüllung”. Was anfangs wie eine Geschichte aus “Sex and Crime” daherkommt, entwickelt sich mehr und mehr zu einem politischen Roman über die Machenschaften der Führungsschicht unter Perus Präsident Fujimori. Eine mutige Journalistin, die anfangs freiwillig die Oberschicht und ihre Ausschweifungen in “Enthüllt” bloßstellt, macht nach dem Tod ihres Chefs Garro eine Kehrtwende und deckt die üblen Intrigen des Angst verbreitenden politischen Systems auf. Sie riskiert Leib und Leben, während Enrique, Chabela und Marisa – kaum, dass sich die Wogen des Skandals geglättet haben – wieder fröhlich ihrem Sexualleben frönen.

Doch dann erscheint in großer Aufmachung die neue Ausgabe von “Enthüllt”, die Enrique splitternackt als Hauptakteur einer schamlosen Sexparty zeigt. Wenig später wird der Jounalist Garro ermordet und übel zugerichtet aufgefunden. Die Welt der beiden wohlsituierten Ehepaare gerät aus den Fugen. Enrique wird als Hauptverdächtiger festgenommen und landet in einem grauenhaften Knast.

Search