Pointen aus der Reza-Schule

Das Stück bringt typische Verhaltensweisen und Strategien in menschlichen Beziehungen in pointierter Form zum Ausdruck. Antoines egozentrischem Narzissmus steht Pierres arrogante Selbstgewissheit gegenüber, und Clotilde zeigt durch ihre trockene, abgebrühte Art, dass Antoines Behauptung, sie habe hier die Hosen an, nicht ganz unberechtigt ist. Freundschaft wird in diesen Kreisen nach ihrem – temporären – Nutzwert gehandelt, und im Grunde geht es stets um die Deutungshoheit im Leben, die jeder für sich beansprucht.

Als Antoine schließlich in einer Aufwallung letzten Stolzes das Dinner verlässt, kehrt Clotilde zurück und will mit Pierre die erfolgreiche Beendigung des Abschiedsdinners mit einer spontanen erotischen Performance feiern. Doch da macht ihnen Antoine einen Strich durch die Rechnung…..

Antoine verlangt von Pierre, sich in seine Situation zu versetzen, und um dies auch äußerlich zu kennzeichnen, tauschen sie die Kleidung. Da muss sich dann der kräftige Jonas Gruber als Pierre in die Jeans und Hemd des deutlich schmaler gebauten Christoph Bornmüller zwängen, während dem Grubers Hose und T-Shirts um die Glieder schlabbern. Lacher! Pierre inszeniert anschließend seinen Perspektivenwechsel als bösartige Karikatur seines ehemaligen Freundes, die zwar durchaus zutrifft, aber bereits ausreichender Grund für die Beendigung der Freundschaft ist. Das Ganze ist eine ungleiche Angelegenheit, denn Pierre und Clotilde stehen als Phalanx gegen alle Versuche Antoines, die Freundschaft zu erhalten, ja, neu zu beleben. Seine durchaus engagierten, ja fast anbiedernden Versuche beantworten Pierre und Clotilde mit herablassendem Humor, der die dahinter lauernde Arroganz nur schwach kaschiert.

Doch als Pierre Antoine jovial auf den Jahrgang des Rotweines hinweis, ahnt dieser den wahren Hintergrund, denn auch er hat von der Strategie des Abschiedsdinners gehört. Nun beginnt ein Schlagabtausch von gegenseitigen Vorwürfen und Rechtfertigungen, alten Erinnerungen und Bloßstellungen, den beide Männer einerseits genießen, unter dem sie andererseits jedoch leiden. Gegenseitig werfen sie sich ihre Schwächen und Verfehlungen vor, jedoch immer im ironisierten Bagatellisierungsjargon. Man will den anderen ja nicht verletzen, sondern nur eine Pointe zum Abend beisteuern und den anderen sanft an seine menschlichen Schwächen erinnern. Clotilde kommentiert diesen verbalen Zweikampf aus abgesetzter Position mal sarkastisch, mal ungläubig, lernt sie doch völlig neue Seiten ihres Mannes kennen. Gekränkt verlässt sie die beiden Streithähne.

Seit Yasmina Reza ist die pointenreiche Beziehungskomödie mit psychologisch-satirischem Einschlag zu einem erfolgreichen Exportartikel Frankreichs geworden. Sie legt stets den Finger in die Wunden der zwischenmenschlichen Beziehungen und breitet sie genussvoll mit viel Gespür für die Pointe aus. Kein Wunder, dass andere Autoren sich dieser Gattung annehmen, um nicht zu sagen “auf diesen Zug springen”. Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière haben sich gleich zu zweit an einen Tisch gesetzt und den Einakter “Das Abschiedsdinner” verfasst.

