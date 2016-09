Elena Ferrante: “Meine geniale Freundin”

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Als Lila schließlich einen Jungen aus ihrem Viertel heiratet und damit endgültig im Proletariat verwurzelt bleibt – so, wie es die Grundschullehrerin vorausgesagt hat – , trennen sich die Wege der beiden Mädchen. Elena schafft durch Bildung den Weg in die Eigenständigkeit.

Aufschlussreich ist die Schilderung einer Sylvesternacht, in der es um einen archaischen Wettstreit der jungen Männer von Rione geht. Wer die meisten und tollsten Raketen zündet, ist der Held dieser Nacht. Was anfangs noch fair beginnt und zum Staunen und gegenseitiger Bewunderung einlädt, artet nach dem Verbrauch aller Raketen zu einem wahren Krieg aus, in dem die Kontrahenten am Ende scharf schießen. Jetzt geht es den temperamentvollen jungen Italienern nur noch ums Siegen mit allen Mitteln.Die Mädchen erkennen in dieser Sylvesternacht, dass sich die Unkultur des Stadtteils nie ändern wird.

Beide Mädchen sind in der Grundschule die Klassenbesten. Die Wege trennen sich erst, als Lila von ihrem Vater gezwungen wird, in der Schusterei zu arbeiten, während Elena durch den Einfluss der Grundschullehrerin auf ihre Eltern weiter zur Schule gehen kann und den Realschulabschluss macht. Sie schafft es schließlich sogar bis auf das Gymnasium.

Elena Ferrante erzählt von der Freundschaft zweier Mädchen, später Frauen. Sie wachsen in Rione auf, einem Arbeiter-Stadtteil von Neapel. Da ist zum einen Elena – eher schüchtern, angepasst, fleißig -, und zum anderen Lila – draufgängerisch, unangepasst bis eigenwillig und von hoher Intelligenz. Elena bewundert ihre Freundin Lila bis zur Selbstaufgabe. Eigentlich möchte sie so sein wie sie und dafür von der anderen zurückgeliebt werden. Doch Lila ist viel unabhängiger. Sie steuert Elena lange Zeit, wie es ihr passt, ohne dass diese es merkt.

